कराची : पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की आयु में यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में निधन हो गया। टेस्ट खिलाड़ी हनीफ, मुश्ताक और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई वजीर ने 1952 से 1959 के बीच 20 टेस्ट मैच खेले और 1952 में पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य थे।

प्रसिद्ध मोहम्मद बंधुओं के परिवार में सबसे बड़े वजीर ने संन्यास लेने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सलाहकार के रूप में भी काम किया। इसके बाद वे यूके चले गए, जहां उनका निधन हो गया। PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान क्रिकेट में वजीर के महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि दी।

अपने अन्य भाइयों की तरह एक स्टाइलिश बल्लेबाज, वजीर ने पाकिस्तान की शुरुआती टेस्ट जीतों में कुछ यादगार पारियां खेलीं, जिनमें 1957-58 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली गई 189 रनों की मैराथन पारी भी शामिल है, जिसने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह 1954 में प्रसिद्ध ओवल टेस्ट जीत में 42 रन बनाकर पाकिस्तान के शीर्ष स्कोरर भी रहे।