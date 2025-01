खेल डैस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार नहीं कर पा रही है। 30 वर्षों में पाकिस्तान को पहली बार आईसीसी आयोजन मिला है लेकिन आयोजन के 5 सप्ताह पहले ही उनके तीनों स्टेडियम में निर्माण कार्य अधूरे चल रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में नेशनल स्टेडियम, लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है, आईसीसी इस पर नजरें बनाए हुए हैं। ताजा रिपोर्ट यह है कि निश्चित तारीख तक स्टेडियम बुरी तरह से तैयार होते नहीं दिख रहे हैं।

Condition of Pakistan cricket stadiums:



Less than a month left for Champions Trophy and nothing's even 50% ready.



AFG, AUS, SA & ENG will play their matches here, so good luck to their fans, players and journalists. pic.twitter.com/p6ZynuAajI