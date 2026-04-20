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स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में सोमवार 20 अप्रैल को MI और GT के बीच मुकाबला अलग-अलग फॉर्म के साथ खेला जाएगा। GT जहां लगातार तीन जीत के साथ शानदार लय में है, वहीं MI को शुरुआती जीत के बाद लगातार चार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मुंबई के लिए यह मैच वापसी का बड़ा मौका है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं:

GT जीती: 5
MI जीती: 3

रिकॉर्ड के अनुसार गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है।

पिच रिपोर्ट (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)

Narendra Modi Stadium की पिच आमतौर पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए फायदेमंद रही है।

पहली पारी का रन रेट ज्यादा (9.62)
दूसरी पारी में थोड़ा कम (9.14)
तेज गर्मी के कारण ओस का असर बाद में दिख सकता है

ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला भी कर सकती है।

मौसम अपडेट (अहमदाबाद)

Ahmedabad में मौसम गर्म रहेगा:

दिन में तापमान 40-41°C तक
मैच के समय करीब 39°C
रात में 26°C तक गिरावट
बारिश की कोई संभावना नहीं

मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है।

संभावित प्लेइंग 11

गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, इम्पैक्ट प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा

मुंबई इंडियंस (MI): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, नामन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इम्पैक्ट प्लेयर: जसप्रीत बुमराह