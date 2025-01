मुल्तान : मुलतान के मैदान पर दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन पाकिस्तान और विंडीज की टीमें ऑलआऊट हो गई हैं। पूरे दिन में 88 ओवर फेंके गए जिसमें कुल 20 विकेट निकल गए। इस दौरान दोनों टीम मिलकर 317 रन ही बना पाई। विंडीज टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी लेकिन नोमान अली (6 विकेट) की घातक गेंदबाजी के कारण वह 163 के स्कोर पर सिमट गई। जवाब में खेलने उतरी पाकिस्तान टीम का भी कोई भी बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं पाया और पूरी टीम 154 रन ही बना पाई। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। पाकिस्तान अभी भी 9 रन पीछे है। विंडीज के लिए मोती ने 55 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। अब विश्व क्रिकेट में 9, 10 और 11 नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विंडीज बल्लेबाजों के नाम दर्ज हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मोती 9वें ओवर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे।

विंडीज 164-10 (41.1 ओवर)

बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टीइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके शुरुआती सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। वेस्टइंडीज के चार बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। एक समय वेस्टइंडीज ने 38 के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इस दौरान केवम हॉज एक छोर थामे खड़े रहे। उन्होंने गुडाकेश मोती के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 17वें ओवर में अबरार अहमद ने केवम हॉज (21) को आउट किया। गुडाकेश मोती ने (55) रनों की पारी खेली। केमार रोच (25) रन बनाकर आउट हुए। जोमेल वारिकन (36) रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के आगे वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में 41.1 ओवर में 163 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से नोमान अली ने 15.1 ओवर में 41 रन देकर 6 विकेट लिए। साजिद खान को दो विकेट मिले। अबरार अहमद और काशिफ अली ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।



पाकिस्तान 154-10 (47 ओवर)

पाकिस्तान की भी शुरूआत खराब रही। मोहम्मद हुरैया 9 ही रन बनाकर आऊट हो गए। बाबर आजम फिर फ्लॉप साबित हुए। उन्हें एक रन पर मोती ने आऊट कर दिया। इसके बाद करीम गुलाम 16 तो सऊद शकील 32 रन बनाकर आऊट हो गए। एक छोर पर खड़े मोहम्मद रिजवान ने कुछ देर के लिए संघर्ष किया। वह विंडीज स्पिन गेंदबाजी का जमकर मुकाबला करते दिखे लेकिन सलमान आगा 9 और नोमाल अली के विकेट गिर जाने के कारण उन्हें साथ नहीं मिला। रिजवान ने 75 गेंदों पर 49 रन बनाए। साजिद खान 16 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम स्कोर 154 तक पहुंचाया। मोती ने 3, कीमर रोच ने 2, वेरिकेन ने 4 विकेट लीं।

