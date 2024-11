ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) : स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले केवल तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और कुल मिलाकर 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सवेल ने ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। मैक्सवेल ने मैच में 19 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। अब उनके नाम 448 मैचों और 421 पारियों में 27.70 की औसत से 10,031 रन हो गए हैं जिसमें 7 शतक और 54 अर्द्धशतक शामिल हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154* है।

'This is why people pay a lot of money to watch this guy bat' #AUSvPAK pic.twitter.com/Zwab5Pnw3j