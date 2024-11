नई दिल्ली : भारत के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जड़ेजा ने मुंबई टेस्ट के पहले दिन कौशल और लचीलेपन का अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 235 रन ही बना पाई। जडेजा ने मैच में ओवरऑल अपना 14वां पांच विकेट हाल भी लिया। जडेजा का प्रदर्शन देखकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर काफी खुश दिए। मांजरेकर ने जडेजा के लिए एक्स पर लिखा- मेरे पसंदीदा क्रिकेटर, जड़ेजा के लिए चांद पर। एक फिफर ! उसे इसकी जरूरत थी! और टीम ने भी ऐसा ही किया।

Over the moon for my favourite cricketer, Jadeja. ☺️

A fifer! He needed that! And so did the team. 👏👏👏