लुसाने : फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए दुनिया भर में उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया, रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ टिकट बिक्री फेज के दौरान आधे बिलियन से ज्यादा टिकट रिक्वेस्ट सबमिट की गईं, जो गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 से मंगलवार, 13 जनवरी 2026 तक चला। सिर्फ 33 दिनों में सभी 211 फीफा मेंबर एसोसिएशन के देशों/टेरिटरी में रहने वाले फैन्स से एप्लीकेशन मिलीं।

मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा टॉप एप्लीकेंट देशों में शामिल हैं, साथ ही जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और कोलंबिया भी शामिल हैं। फैन्स को उनके टिकट एप्लीकेशन के नतीजे के बारे में 5 फरवरी से पहले ईमेल से बताया जाएगा। हर एप्लीकेशन को यूनिक क्रेडिट कार्ड डेटा से वैलिडेट किया गया, फैन्स ने 33 दिन की एप्लीकेशन विंडो में हर दिन एवरेज 15 मिलियन टिकट रिक्वेस्ट कीं जिसने दुनिया के खेल के इतिहास में डिमांड के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया।

उन सभी देशों और इलाकों में रहने वाले फैंस से एप्लीकेशन मिले, जहां फीफा के 211 मेंबर एसोसिएशन खेल को कंट्रोल करते हैं। इससे पता चलता है कि पहली बार हुए 48 टीमों वाले फीफा वर्ल्ड कप की दुनिया भर में कितनी अपील है। होस्ट देशों यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा के अलावा, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और कोलंबिया में रहने वाले फैंस से आए।

इस सेल्स फेज में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मैच शनिवार 27 जून को मियामी में कोलंबिया बनाम पुर्तगाल था। टॉप 5 में गुरुवार 18 जून को ग्वाडलहारा में मेक्सिको बनाम कोरिया रिपब्लिक; रविवार, 19 जुलाई को न्यूयॉकर् न्यू जर्सी में फाइनल; गुरुवार, 11 जून को मेक्सिको सिटी में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच; और गुरुवार, 2 जुलाई को टोरंटो में राउंड-ऑफ-32 मैच शामिल हैं जिससे तीनों होस्ट देशों में बड़े मैचों और नॉकआउट-स्टेज मुकाबलों की जबरदस्त अपील का पता चलता है।

फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'सिर्फ एक महीने में आधा बिलियन टिकट रिक्वेस्ट, डिमांड से ज़्यादा हैं - यह एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। फीफा की तरफ से मैं इस जबरदस्त रिस्पॉन्स के लिए दुनिया भर के फुटबॉल फैन्स को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।' रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ एप्लीकेशन पीरियड खत्म होने के बाद फीफा टिकटिंग यह वेरिफाई करेगा कि टिकट रिक्वेस्ट, टिकट देने से पहले एप्लीकेशन की जरूरतों और घर की लिमिट को पूरा करती हैं।

एक बार जब यह प्रोसेस खत्म हो जाएगा और जहां डिमांड मौजूद इन्वेंट्री से ज्यादा हो जाएगी, तो सभी एप्लिकेंट्स के लिए फेयरनेस और बराबर मौका पक्का करने के लिए रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए टिकट दिए जाएंगे। फैन्स को उनके टिकट एप्लीकेशन के नतीजे की जानकारी 5 फरवरी से पहले ईमेल से दी जाएगी। सभी सफल और कुछ हद तक सफल टिकट एप्लिकेंट को ईमेल से जानकारी मिलेगी और बाद में उनसे उनके टिकट के लिए अपने आप चार्ज लिया जाएगा।

कुछ हद तक सफल एप्लीकेशन का मतलब है कि फैन को एक मैच के लिए रिक्वेस्ट किए गए टिकट मिलेंगे, लेकिन सभी रिक्वेस्ट किए गए मैच के लिए नहीं। जो फैन्स इस फेज में सफल नहीं होते हैं, उन्हें टूर्नामेंट के करीब, जब लास्ट-मिनट सेल्स फेज खुलेगा, तब बचा हुआ स्टॉक खरीदने का एक और मौका मिलेगा। इस विंडो के दौरान जो टूर्नामेंट के आखिर तक चलेगी, टिकट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचे जाएंगे।