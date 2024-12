स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड से भिड़ रही है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए जिससे एक जीवंत और उत्सवी माहौल बन गया। एक दुर्लभ और दिल को छू लेने वाले दृश्य में सामने आया जब पहले सत्र के बाद लंच ब्रेक के दौरान भीड़ को मैदान पर आमंत्रित किया गया। बच्चे मैदान पर क्रिकेट खेलकर आनंद लेते हुए देखे गए जबकि परिवारों ने एक साथ तस्वीरें खींची।

प्रशंसकों और खेल के बीच इस अनूठी शुरूआत ने न्यूजीलैंड में क्रिकेट की आरामदायक और स्वागत करने वाली संस्कृति को उजागर किया। यह गर्मियों की शुरुआत करने का एक आदर्श तरीका था जिसने लोगों को अभूतपूर्व तरीके से खेल के करीब ला दिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने इस शानदार पल को कैद किया और शेयर किया जिसमें खेल को गले लगाने वाले प्रशंसकों की खुशी और उत्साह को दिखाया गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो क्रिकेट की भावना और इसके द्वारा पोषित समुदाय को पूरी तरह से दर्शाता था।

A lovely touch from the Hagley Oval allowing fans onto the pitch during the lunch break ❤️ pic.twitter.com/LEhlEEsSIK