स्पोर्ट्स डेस्क : वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शानदार शुरूआत करते हुए 15 गेंदों में फिफ्टी लगा दी और अपनी टीम राजस्थान रॉयल्य (RR) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12.1 ओवर में 8 विकेट से जीत दर्ज करने में मदद की। लेकिन क्या सूर्यवंशी द्वारा 15 गेंदों पर लगाई गई फिफ्टी IPL में सबसे तेज है?

सूर्यवंशी ने IPL में तेज फिफ्टी तो बनाई लेकिन यह यह IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक नहीं था। सूर्यवंशी के ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के नाम IPL में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है जो उन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बनाया था। उस समय उन्होंने मात्र 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था।

जायसवाल - 13 गेंदों

केएल राहुल - 14 गेंदों

पैट कमिंस - 14 गेंदों

रोमारियो शेफर्ड - 14 गेंदों

यूसुफ पठान - 15 गेंदों

वैभव सूर्यवंशी - 15 गेंदें

RR vs CSK मैच

मैच की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, जडेजा और नांद्रे बर्गर की धारदार गेंदबाजी और वैभव सूर्यवंशी के शानदार अर्धशतक की बदौलत RR ने पांच बार की चैंपियन CSK पर आठ विकेट से आसान जीत दर्ज की। RR ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आर्चर (2/19), बर्गर (2/26) और जडेजा (2/18) ने CSK के बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और एक समय तो CSK का स्कोर 57/6 हो गया था।

जेमी ओवरटन (36 गेंदों में 43 रन, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे), कार्तिक शर्मा (18) और सरफराज खान (17) की पारियों की मदद से CSK 19.4 ओवरों में 127 रन तक पहुंच गई, जिसके बाद उनके सभी बल्लेबाज आउट हो गए। सूर्यवंशी (17 गेंदों में 52 रन, जिसमें चार चौके और पाँच छक्के शामिल थे) और यशस्वी जायसवाल (36 गेंदों में 38* रन, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था) ने 75 रनों की तेज साझेदारी करके टीम की आसान जीत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।