स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने सोशल मीडिया पर पपराजी की हरकतों पर कड़ा रिएक्शन दिया है। हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड माहिएका शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर हार्दिक ने इसे 'सीमा लांघना' बताते हुए जमकर लताड़ लगाई।

पपराजी पर हार्दिक का हमला

हार्दिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि पब्लिक फिगर होने के नाते वह लोगों के ध्यान और चर्चा को समझते हैं, लेकिन हालिया घटना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि 'माहिएका बस बांद्रा के एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से उतर रही थीं, लेकिन पपराज़ी ने उन्हें ऐसे एंगल से शूट किया, जो किसी भी महिला के लिए अपमानजनक है। एक प्राइवेट मोमेंट को सस्ती सनसनी में बदल दिया गया।'

'महिलाओं की इज़्जत जरूरी' — हार्दिक

हार्दिक ने आगे मीडिया से अपील की कि 'ये हेडलाइन की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। महिलाएं इज़्जत डिज़र्व करती हैं, हर किसी की कुछ सीमाएं होती हैं। मैं मीडिया की मेहनत का सम्मान करता हूं, लेकिन थोड़ा और संवेदनशील होना ज़रूरी है। हर चीज़ को कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती।'

हार्दिक–माहिएका का रिश्ता

हार्दिक ने अक्टूबर 2025 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। माहिएका शर्मा 24 साल की मॉडल और योगा ट्रेनर हैं। दोनों को कई बार साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज़ हुई। हार्दिक ने उन्हें अपनी “तीन प्राथमिकताओं” में शामिल बताया—क्रिकेट और बेटे अगस्त्य के साथ। माहिएका ने हाल में वायरल सगाई की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि वह बस “अच्छा ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं।”

यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और पपराजी की सीमाओं पर भी बहस शुरू हो गई है।