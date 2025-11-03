मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक महिला टीम की ऐतिहासिक ICC वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के लिए किसी विक्ट्री परेड का कोई प्लान फाइनल नहीं किया है। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस बात की जानकारी दी है।

भारतीय महिला टीम ने अपना सालों भर के खिताब का सूखा खत्म किया और फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला ICC वर्ल्ड कप टाइटल जीता। जश्न 4-7 नवंबर तक दुबई में होने वाली ICC मीटिंग से सीनियर अधिकारियों के लौटने के बाद ही तय होने की उम्मीद है। सैकिया ने मुंबई एयरपोर्ट से बात करते हुए ​​कहा, 'अभी तक विक्ट्री परेड जैसा कुछ भी प्लान नहीं किया गया है। मैं ICC मीटिंग में शामिल होने के लिए दुबई जा रहा हूं। कई अधिकारी भी वहां जा रहे हैं, इसलिए जब हम वापस आएंगे, तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे।'

सैकिया ने आगे कहा कि बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा भी उठाएगा ताकि इसे सही सम्मान के साथ वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा, 'हम ICC के साथ एशिया कप ट्रॉफी का मामला उठाएंगे और उम्मीद है कि हमें अपनी ट्रॉफी उस सम्मान और इज्जत के साथ वापस मिल जाएगी जिसकी वह हकदार है।'

28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने सलमान आगा एंड कंपनी को पांच विकेट से हराकर फाइनल जीतने के तुरंत बाद भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से 2025 पुरुष T20 एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

दोनों टीमों के बीच पहले से चल रहे सीमा पार तनाव के कारण नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के फैसले से अफरा-तफरी मच गई। भारत ने बिना किसी फिजिकल ट्रॉफी या खिलाड़ियों के लिए विनर मेडल के अपनी चैंपियनशिप जीत का जश्न मनाया।