कोलकाता ( निकलेश जैन ) आठवें टाटा स्टील इंडिया शतरंज के तीसरे दिन रैपिड का खिताब भारत के निहाल सरीन नें अपने नाम कर लिया निहाल नें आखिरी दिन हमवतन आर प्रज्ञानन्दा से ड्रॉ खेलते हुए दिन की शुरुआत की तो उसके बाद नजदीकी प्रतिद्वंदी यूएसए के वेसली सो को पराजित करते हुए अपने कदम खिताब की ओर बढ़ा दिये , दिन के आखिरी मुक़ाबले में उनके सामने थे दिग्गज विश्वनाथन आनंद और निहाल नें सावधानी पूर्वक ड्रॉ खेलते हुए 6.5 अंको के साथ खिताब अपनें नाम कर लिया जबकि 6 अंक बनाकर आनंद दूसरे स्थान पर रहे । आनंद नें अंतिम दिन विदित , प्राज्ञानन्दा से बाज़ियाँ ड्रॉ खेली वहीं अंतिम दिन अर्जुन नें यूएसए के वेसलों सो से ड्रॉ और नीमन हंस को मात देते हुए शानदार आरंभ किया पर दिन के अंतिम राउंड में उन्हे रूस के मुरजिन वोलदार नें पराजित करते हुए दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचने दिये और 5 अंक बनाकर अर्जुन तीसरे स्थान पर रहे ।

अन्य खिलाड़ियों में टाईब्रेक में 5 अंको के साथ वेसली सो चौंथे तो नीमन हंस पांचवें स्थान पर रहे । 4.5 अंक बनाकर भारत के आर प्रज्ञानन्दा और विदित गुजराती छठे और सातवें स्थान पर रहे । 3.5 अंक बनाकर रूस के मुरजिन वोलोदर और चीन के वे यी आठवे और नौवें तो 1.5 अंक बनाकर भारत के अरविंद चितांबरम दसवें स्थान पर रहे । महिला वर्ग में रूस की लागनों काटेरयना नें 6.5 अंक बनाकर पहला , रूस की ही अलकेक्जेंडरा गोरयाचकिना नें 5 अंको के साथ दूसरा तो 4.5 अंको के साथ बेहतर टाईब्रेक पर भारत की दिव्या देशमुख तीसरे स्थान पर रही ।