स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में लगातार तीन मैच हारने के बाद न्यूज़ीलैंड ने बड़ा फैसला लिया है। ब्लैक कैप्स ने चौथे टी20 मैच से पहले तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को टीम से रिलीज कर दिया है। चौथा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।

नागपुर में किया था टी20I डेब्यू

24 वर्षीय क्रिस्टियन क्लार्क ने 21 जनवरी को नागपुर में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूज़ीलैंड के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। इस मुकाबले में उन्होंने चार ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया। वहीं टिम रॉबिन्सन ने उसी मैच में 15 गेंदों पर 21 रन बनाए थे।

दूसरे और तीसरे मैच में नहीं मिली जगह

दूसरे टी20 मुकाबले में क्लार्क और रॉबिन्सन की जगह मैट हेनरी और टिम सीफर्ट को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को तीसरे टी20 मैच के लिए भी टीम से बाहर रखा गया।

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने दी जानकारी

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट के टीम से जुड़ने के बाद क्लार्क और रॉबिन्सन को रिलीज किया गया है।

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने अपने बयान में कहा, 'क्रिस्टियन क्लार्क और टिम रॉबिन्सन को भारत में मौजूद ब्लैक कैप्स टी20 स्क्वॉड से रिलीज किया गया है। जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट अब टीम के साथ हैं। फिन एलन गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में टीम से जुड़ेंगे।'

फिन एलन की होगी वापसी

न्यूज़ीलैंड के सलामी बल्लेबाज़ फिन एलन पांचवें और आखिरी टी20 मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे। यह मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। एलन बिग बैश लीग (BBL) में व्यस्त होने के कारण सीरीज के शुरुआती तीन मैच नहीं खेल पाए थे। 26 वर्षीय एलन ने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मैचों में 466 रन बनाए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे।

भारत सीरीज में 3-0 से आगे

भारत ने पहले तीन टी20 मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में न्यूज़ीलैंड टीम शेष मैचों में वापसी की कोशिश करेगी।

न्यूज़ीलैंड की अपडेटेड टी20 स्क्वॉड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ज़ैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, जैकब डफी, जिमी नीशम, काइल जैमीसन, माइकल ब्रेसवेल, बेवन जैकब्स, फिन एलन (केवल 5वां टी20)