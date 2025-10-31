वेलिंग्टन : न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी की जगह नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को इंग्लैंड के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज के तीसरे और आखिरी एकदिवसीय के लिए पहली बार टीम में शामिल किया है।

मैट हेनरी काफ में स्ट्रेन की दिग्गत के कारण बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर हो गए थे। हेनरी हैमिल्टन से वेलिंगटन जाने के बजाय क्राइस्टचर्च अपने घर लौटेंगे। तीसरा मैच शनिवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। क्लार्क अच्छी ऑलराउंड फॉर्म के साथ टीम में आए हैं।

गुरुवार को उन्होंने पहले 107 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद शतक बनाया, जो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में उनका पहला शतक था और फिर न्यू प्लायमाउथ में फोडर् ट्रॉफी मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को 113 रनों से (डीएलएस पद्धति) हरा दिया, जिसमें उन्होंने 57 रन देकर तीन विकेट लिए थे।

क्लार्क ने 31 ए लिस्ट मैचों में 22.13 की औसत से 332 रन बनाए हैं और 26.55 की औसत से 52 विकेट लिए हैं। उन्होंने 25 प्रथम श्रेणी मैच और 19 टी-20 भी खेले हैं। वह इस साल की शुरुआत में बंगलादेश का दौरा करने वाली न्यूजीलैंड ए टीम का भी हिस्सा थे।