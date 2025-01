नई दिल्ली : भारतीय खेल आइकन नीरज चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को नए साल 2025 का जश्न मनाया और इस अवसर पर अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं। एक्स में भारत के विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ने सभी को फिट और खुश रहने का संदेश दिया। जिम में वर्कआउट करते हुए अपनी एक तस्वीर के साथ नीरज ने पोस्ट किया- आप सभी को नया साल मुबारक! फिट रहें, खुश रहें।



तेंदुलकर ने अपने प्रशंसकों के साथ न्यूयॉर्क की एक पोस्ट भी साझा की, वह एक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़े थे और उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन दिया- हैलो? क्या यह 2025 है?



भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल, जो मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, ने अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और सिडनी हार्बर में आतिशबाजी देखकर नए साल का स्वागत किया।

भारत के लिए घरेलू क्रिकेट और सफेद गेंद क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने के बाद इस साल सफल टेस्ट वापसी करने वाले भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने लिखा- बढ़ने का एक और मौका, आगे की यात्रा के लिए हर पल को सीखें और सराहें। आप सभी को नया साल मुबारक।

सुरेश रैना ने भी एक्स पर भगवान गणेश की एक तस्वीर साझा की और लिखा- मई 2025 आपके लिए अंतहीन खुशी, सफलता और प्रियजनों के साथ यादगार पल लेकर आएगा। नया साल मुबारक हो! #HappyNewYear

भारत ने वर्ष 2025 का स्वागत देश भर में समारोहों के साथ किया, क्योंकि विभिन्न शहरों में लोगों ने इस अवसर को खुशी और उत्साह के साथ मनाया। कई शहरों में पार्टियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लाइव संगीत प्रदर्शन और थीम आधारित सजावट के साथ नए साल का जश्न शुरू हुआ। दिल्ली में, हौज खास, कनॉट प्लेस और लाजपत नगर जैसे प्रसिद्ध स्थान नए साल का जश्न मनाने वाली बड़ी भीड़ से भरे हुए थे। सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने पूर्व सुरक्षा व्यवस्था की।