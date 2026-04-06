मुंबई : सोशल मीडिया पर एक राजनेता के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए भारी जुर्माना भरने के बाद पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह लंबे समय से चली आ रही फिटनेस की समस्याओं को लेकर अब एक और मुसीबत में फंस गए हैं। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने सोमवार को दावा किया कि नसीम शाह को फिटनेस की समस्याओं के कारण टीम से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि यह युवा तेज गेंदबाज पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के बाकी मैचों के लिए अनिश्चित है; यह एक ऐसा मामला है जिससे उन्हें और अधिक नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, 'गुरुवार को कराची किंग्स के खिलाफ रावलपिंडी के मैच के दौरान नसीम को पसली में खिंचाव (side strain) आ गया था और वह टीम का पिछला मैच नहीं खेल पाए थे जिससे उनकी फिटनेस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।' इस 23 वर्षीय तेज गेंदबाज को पाकिस्तान के 2026 T20 विश्व कप के निराशाजनक अभियान के आखिरी मैच में चोट लग गई थी और उन्हें बांग्लादेश के बाद के दौरे से बाहर कर दिया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार नसीम की फिटनेस और व्यवहार दोनों ही सवालों के घेरे में रहे हैं और इस बात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारी और मेडिकल पैनल नाराज हैं। संभावना है कि उन्हें इन दोनों मुद्दों के लिए फटकार लगाई जाएगी और उन्हें मेडिकल पैनल की देखरेख में एक व्यापक रिहैब (पुनर्वास) कार्यक्रम पूरा करना होगा। इस युवा तेज गेंदबाज़ ने अपने करियर की शुरुआत कुछ शानदार प्रदर्शनों के साथ की थी और वह पाकिस्तान के लिए सभी फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर खुद को स्थापित करने की कगार पर थे। उन्होंने 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी और 2022 टी20 विश्व कप में भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा था।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा, 'नसीम के करियर की प्रगति उनके मैदान के बाहर के व्यवहार, विज्ञापनों और पॉडकास्ट पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण बाधित हुई है जिससे उनका करियर पटरी से उतर गया है। फिटनेस की समस्याओं के कारण वह 2023 वनडे विश्व कप भी नहीं खेल पाए थे, जो उनके करियर पर एक दाग हैं। नसीम अगले कुछ दिनों में डॉ. जावेद मुगल की अध्यक्षता वाले मेडिकल पैनल के सामने पेश होंगे, क्योंकि चयन समिति भी उनकी बार-बार होने वाली फिटनेस की समस्याओं से खुश नहीं है।'

नसीम पर पिछले महीने पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया, जो PKR 20 मिलियन (लगभग USD 72,000) था। इस तेज गेंदबाज़ ने एक ट्वीट में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की आलोचना की थी। नसीम ने शुरू में कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसे PCB ने स्वीकार नहीं किया। दो दिन बाद PCB ने जुर्माना लगाने से पहले उन्हें एक 'कारण बताओ' नोटिस भेजा। इससे पहले पिछले साल खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नसीम को 'C' कैटेगरी में भी डिमोट कर दिया गया था।