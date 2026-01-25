हैदराबाद : सरफराज खान (227) और कप्तान सिद्धेश लाड (104) की शानदार बल्लेबाजी के बाद मुशीर खान (पांच विकेट) और मोहित अवस्थी (तीन विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत मुंबई ने रविवार को रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी मुकाबले में हैदराबाद पर नौ विकेट से जीत दर्ज की। सरफराज को उनके शानदार दोहरे शतक के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया।

आज यहां हैदराबाद ने दूसरी पारी में कल के सात विकेट पर 166 रन से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में मुशीर खान ने नितिन साई यादव (32) को आउट कर मुंबई को आठवीं सफलता दिलाई। नितिन साई यादव ने चीमा मिलिंद के साथ आठवें विकेट के लिए 69 रन जोड़े। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान मोहम्मद सिराज स्कोर को 296 के स्कोर तक ले गए।

मोहम्मद सिराज (32) को 67वें ओवर में ओंकार तरमाले ने बोल्ड आउट किया। उन्होंने चीमा मिलिंद के साथ नौवें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। 70वें ओवर में मुशीर खान ने शतक की ओर बढ़ रहे चीमा मिलिंद (85) को आउटकर हैदराबाद की दूसरी पारी का 302 के स्कोर पर अंत कर दिया। मुम्बई को जीत के लिए 10 रनों का लक्ष्य मिला। मुंबई के लिए मुशीर खान ने 79 रन देकर पांच विकेट लिये। मोहित अवस्थी को तीन विकेट मिले। ओंकार तरमाले ने दो बल्लेबाजों को आउट किया।

इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 3.2 ओवर में एक विकेट पर 12 रन बनाकर मुकाबला नौ विकेट से अपने नाम कर लिया। पहले ही ओवर में नीतिन साई यादव ने अखिल हरवाड़कर (चार) को आउट किया। आकाश आनंद (पांच) और हिमांशु सिंह एक रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई ने पहली पारी 560 रन बनाये थे। वहीं हैदराबाद ने पहली पारी में 267 रन बनाए।