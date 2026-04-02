स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां टीम के दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी चोट के बाद प्रैक्टिस नेट्स में लौट आए हैं। उनकी वापसी के संकेतों ने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अब सबकी नजर आगामी बड़े मुकाबले पर टिकी है, जहां धोनी मैदान पर वापसी कर सकते हैं। हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

PBKS के खिलाफ मैच पर सबकी नजर

अब CSK का अगला मैच 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और सभी की नजर इस मैच पर टिकी है। धोनी की नेट्स में वापसी के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वह इस मैच में खेल सकते हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट कैल्फ इंजरी को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा।

कंट्रोल्ड नेट सेशन में की बल्लेबाजी

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धोनी नेट्स में बल्लेबाजी करते दिखे, जहां उन्होंने डिफेंसिव शॉट्स के साथ कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए। हालांकि यह पूरी मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि वह धीरे-धीरे अपनी लय हासिल करने की कोशिश करते दिखे। इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट उनकी वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता।

पहले मैच में दिखी धोनी की कमी

सीजन के पहले मैच में राजस्थान के खिलाफ CSK की टीम सिर्फ 127 रन ही बना सकी थी। टीम को सबसे ज्यादा कमी एक अनुभवी फिनिशर की खली। जेमी ओवर्टन ने 43 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी में वह ठहराव और फिनिश नहीं दिखा जो आमतौर पर धोनी देते हैं।

अनुभव बनाम फिटनेस – बड़ा फैसला

धोनी IPL के सबसे सफल फिनिशरों में से एक हैं और उनके आंकड़े इसे साबित करते हैं। उन्होंने IPL में 5400 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी शानदार है। लेकिन उनकी फिटनेस को देखते हुए CSK उन्हें शुरुआत में बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी खिला सकती है।

अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं

धोनी की वापसी को लेकर अभी तक CSK की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल उनका नेट्स में लौटना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन उनकी वापसी पूरी तरह मेडिकल क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी।