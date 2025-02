नई दिल्ली : रेलवे के तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने शुक्रवार को दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में सुपरस्टार विराट कोहली (Virat Kohli) के रूप में ‘अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकेट' लेने के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गए हैं। रेलवे में जाने से पहले ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों के साथ दिल्ली के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेलने वाले सांगवान ने दिन के शुरुआती सत्र में भारत के पूर्व कप्तान के ऑफ स्टंप को उखाड़ा। सांगवान ने इस विकेट का जश्न पूरे जोश से मनाया। वह इस सफलता के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे।

प्रथम श्रेणी का अपना 24वां मैच खेल रहे 29 साल के सांगवान ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकेट है। विराट कोहली पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं। कोहली की वजह से स्टेडियम में पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने सांगवान को अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों को रणजी ट्रॉफी मैच के लिए आते देखा। यह हम सभी के लिए विशेष था। कोहली ने मैदान पर थोड़ा समय बिताने के बाद सांगवान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। क्रीज के बाहर से खेलते हुए उन्होंने इस गेंदबाज के खिलाफ स्ट्रेट में चौका जड़ा। अगली गेंद पर भी उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप से टकरा गई।

#WATCH | Delhi cricket team vs Railways cricket team | Railway's Himanshu Sangwan who clean-bowled Virat Kohli in a #RanjiTrophy match, says, "...People across India draw inspiration from Virat. Picking his wicket was a special moment for me. It was a dream come true...With Virat… pic.twitter.com/0gVFtD3G9A