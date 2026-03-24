स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान Ben Stokes ने एशेज सीरीज हार के बाद सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के फैंस के लिए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड की कप्तानी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और मैं इसे कभी हल्के में नहीं लेता। कप्तानी में उतार-चढ़ाव आते हैं, यह आपको कभी मुस्कुराने पर मजबूर करती है तो कभी रुला देती है, लेकिन यह जिम्मेदारी आपको पूरी तरह घेर लेती है और कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में बस यही एक चीज रह गई है।'

पिछले तीन महीने कप्तानी के सबसे मुश्किल

स्टोक्स ने माना कि एशेज हार के बाद के तीन महीने उनके कप्तानी करियर के सबसे मुश्किल समय रहे। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन महीने मेरी कप्तानी के सबसे कठिन रहे हैं। इस दौरान मुझे कई तरह से परखा गया और मुझे यकीन है कि हर कप्तान को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। हमने गलतियां कीं, लेकिन हमने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। आप हार से ज्यादा सीखते हैं, जीत से नहीं।'

मैक्कुलम और रॉब की के साथ आगे बढ़ेगी टीम

एशेज सीरीज हार के बाद जांच हुई, लेकिन इसके बावजूद कोच Brendon McCullum और मैनेजिंग डायरेक्टर Rob Key अपने-अपने पद पर बने रहेंगे। स्टोक्स ने कहा, 'बाज, रॉब और मैं इस टीम को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम फैंस को खुशी और गर्व महसूस कराने के लिए खेलते हैं और आगे भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।'

क्रिकेट और कप्तानी से है बेहद प्यार

स्टोक्स ने अपने संदेश में टीम और क्रिकेट के प्रति अपने प्यार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है, मुझे इस टीम से बहुत प्यार है और मुझे इंग्लैंड का कप्तान होना बहुत पसंद है। मेरे अंदर अभी इस जिम्मेदारी के लिए बहुत कुछ देने को बाकी है।'

चोट के बाद वापसी की तैयारी

इस साल की शुरुआत में स्टोक्स ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, जब गेंद उनके चेहरे पर लगी थी। सर्जरी के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह देते हुए कहा, 'ट्रेनिंग के दौरान भी हमेशा हेलमेट पहनें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है।' अब वह जल्द ही घरेलू क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहे हैं।

एशेज 2025-26 में स्टोक्स का प्रदर्शन

एशेज 2025-26 में स्टोक्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा।

15 विकेट लिए

बॉलिंग औसत: 25.13

10 पारियों में 184 रन बनाए

आखिरी टेस्ट में ग्रोइन इंजरी भी हुई

आगे क्या है इंग्लैंड का शेड्यूल?

स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगा, जो 4 जून से शुरू होगी। इसके बाद पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में सातवें स्थान पर है, लेकिन अभी भी फाइनल में पहुंचने का मौका है।