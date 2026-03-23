स्पोर्ट्स डेस्क : PSL और IPL 2026 एक ही समय पर हो रहे हैं, जिसके कारण कई विदेशी खिलाड़ी PSL छोड़कर IPL में शामिल हो रहे हैं। यह मुद्दा लगातार दूसरा साल सामने आया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) नाराज है। बोर्ड का मानना है कि खिलाड़ी आखिरी समय पर लीग छोड़कर PSL टीमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

दासुन शनाका ने छोड़ा PSL

श्रीलंका के कप्तान Dasun Shanaka ने Lahore Qalandars की टीम छोड़ दी और IPL 2026 में Rajasthan Royals से जुड़ गए। उन्हें Sam Curran के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया। शनाका इससे पहले भी IPL खेल चुके हैं और उन्हें अचानक टीम में शामिल होने का मौका मिला।

मुजरबानी भी PSL छोड़ KKR से जुड़े

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज Blessing Muzarabani ने भी PSL टीम Islamabad United छोड़ दी और IPL में Kolkata Knight Riders से जुड़ गए। उन्हें Mustafizur Rahman की जगह टीम में मौका मिला। लगातार खिलाड़ियों के PSL छोड़ने से PCB की चिंता बढ़ गई है।

PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की सख्त चेतावनी

PCB चेयरमैन Mohsin Naqvi ने कहा है कि जो खिलाड़ी PSL से नाम वापस लेकर IPL खेलने जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी ऐसा मामला आया था, जब एक खिलाड़ी को PSL छोड़ने पर एक साल के लिए बैन कर दिया गया था। PCB इस बार भी नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

PSL और IPL के टकराव पर PCB का बयान

मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL का IPL से टकराव कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि PSL में भी अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे साल में PSL के लिए कोई और सही समय नहीं है, इसलिए लीग की तारीख नहीं बदली जा सकती। PSL 2026 की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है, जो IPL शुरू होने से सिर्फ दो दिन पहले है।

पहले भी PSL छोड़ चुके हैं कई खिलाड़ी

इससे पहले भी कई खिलाड़ी PSL छोड़ चुके हैं, जिनमें Corbin Bosch, Gudakesh Motie, Jake Fraser-McGurk, Ottneil Baartman और Spencer Johnson जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों ने निजी कारण बताए, लेकिन PCB अब इस मामले में सख्ती के मूड में है।