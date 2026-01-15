नई दिल्ली : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र के लिए हैदराबाद टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तिलक वर्मा के चोटिल होने के बाद यह जिम्मेदारी सिराज को सौंपी गई है। उनके साथ जी. राहुल सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। हैदराबाद को अब लीग चरण में मुंबई और छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपने आखिरी दो मुकाबले खेलने हैं, जो क्रमशः 22 और 29 जनवरी को होंगे।

तिलक वर्मा की चोट बनी बदलाव की वजह

तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद की कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने टीम को कई मुकाबलों में लीड किया था। हालांकि, पांचवें राउंड के बाद उन्हें पेट की मांसपेशियों (एब्डॉमिनल) में चोट लग गई। इस चोट के चलते वह ग्रुप स्टेज के आखिरी दो मैच नहीं खेल सके और अब भारत की आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में उनकी उपलब्धता भी संदिग्ध बनी हुई है।

बिना कप्तानी अनुभव के भी सिराज को मिली जिम्मेदारी

मोहम्मद सिराज फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। पहले वनडे में उन्होंने दो विकेट झटके थे, जबकि दूसरे मुकाबले में वह विकेट लेने में सफल नहीं रहे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सिराज को कप्तानी का अनुभव न होने के बावजूद उनकी अंतरराष्ट्रीय सफलता और मैच विनिंग क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

घरेलू टूर्नामेंट में सिराज का प्रदर्शन

हालांकि सिराज ने इस सीजन हैदराबाद के लिए कोई भी रेड-बॉल मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) और विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में टीम का हिस्सा रहे थे। इन दोनों टूर्नामेंट्स में उन्होंने 7-7 विकेट चटकाए और अच्छी लय में नजर आए।

रणजी ट्रॉफी अंक तालिका में हैदराबाद की स्थिति

हैदराबाद की टीम फिलहाल एलीट ग्रुप D में पांच मैचों से 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। राजस्थान भी इतने ही अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई और जम्मू-कश्मीर क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

सिराज की वापसी से हैदराबाद को बड़ा मनोबल मिलने की उम्मीद है और टीम की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम अपने अंतिम दो लीग मुकाबले जीत पाती है या नहीं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे पर नजर

रणजी ट्रॉफी की कप्तानी के साथ-साथ सिराज की नजरें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले पर भी होंगी। यह मैच 18 दिसंबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है, क्योंकि दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया था।