स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के एक हाई-प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टार मोहम्मद रिजवान BBL में उस समय शर्मिंदा होना पड़ गया जब चलती पारी के बीच में मेलबर्न रेनेगेड्स ने उन्हें 'रिटायर आउट' कर बाहर निकाल दिया। टूर्नामेंट के इतिहास में वह रिटायर आउट होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। यह घटना 12 जनवरी को सिडनी के ENGIE स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच एक हाई-स्टेक मुकाबले के दौरान हुई।

डेथ ओवरों में रेनेगेड्स को मोमेंटम बनाने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने ज़्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए अपने मुख्य बल्लेबाज को वापस बुलाने का कड़ा फैसला लिया। कमेंटेटर्स के अनुसार यह कदम रणनीतिक रूप से सही था, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी युग में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिरकार यह टैक्टिकल दांव BBL 15 सीजन के सबसे ज़्यादा चर्चित मैचों में से एक का मुख्य आकर्षण बन गया, जिसने टी20 क्रिकेट की बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाली प्रकृति को उजागर किया।

नंबर 4 पर आए रिजवान को मुश्किल पिच पर लय खोजने में दिक्कत हुई, उन्हें अपना खाता खोलने के लिए चार गेंदें लगीं और बाद में वह रन बनाने में धीमे हो गए, जहां वह 12 गेंदों में सिर्फ 10 रन बना पाए। यह देखते हुए कि रन रेट स्थिर हो गया है, रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड ने रिजवान को 18वें ओवर के अंत में पवेलियन लौटने का इशारा किया ताकि आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाए जा सकें। रिजवान ने कुल 23 गेंदों पर 26 रन बनाए जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था।

रिजवान को वापस बुलाने का फैसला आखिरी दो ओवरों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए किया गया था, लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ गया। कप्तान सदरलैंड 1 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो गए और टीम आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 16 रन ही बना पाई। आखिरकार मेलबर्न रेनेगेड्स ने 170/8 के स्कोर पर पारी समाप्त की जो प्लेटफॉर्म को देखते हुए कम से कम 15 रन कम लग रहा था। हसन ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में असली तेज़ी दिखाई, और 31 गेंदों में शानदार 46 रन बनाए।

टैक्टिकल ड्रामे के बावजूद थंडर ने बारिश से बाधित चेज में DLS मेथड से 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। ​​गुरिंदर संधू (4/42) की शानदार बॉलिंग के बाद थंडर 95/6 पर मुश्किल में थे, लेकिन 16 ओवर में 140 रन का लक्ष्य क्रिस ग्रीन के मास्टरक्लास के लिए स्टेज तैयार कर दिया। ग्रीन ने 14वें ओवर में गेम का रुख पलट दिया, संधू को लगातार तीन छक्के मारकर पूरा मोमेंटम बदल दिया।