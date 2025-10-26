नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने भारतीय बल्लेबाजी के दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए समर्थन जताते हुए कहा कि कुछ चयनकर्ता और मीडिया उनके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर किया जा सके।

कैफ ने कहा कि रोहित और विराट अनुभव और शानदार तकनीक के कारण दक्षिण अफ्रीका की तेज़ पिचों पर टीम के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, ODIs ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जहां दर्शक उनके मास्टरक्लास का आनंद ले सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में खेले गए तीन ODIs में, रोहित और विराट ने आलोचकों को चुप कराते हुए अपनी क्लासिक बल्लेबाज़ी दिखाई। कप्तान शुभमन गिल का 26 रन का प्रदर्शन कमज़ोर रहा, लेकिन रोहित और विराट ने मिलकर 237 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर भारत को 9 विकेट की शानदार जीत दिलाई।

कैफ ने कहा, 'उनके मन में हमेशा यह ख्याल रहेगा कि लोग बस उनकी हार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विराट और रोहित दोनों में जबरदस्त जिद और फोकस है। वे इस फॉर्मेट में अपने तरीके से खेलना चाहते हैं, ताकि कोई उन्हें टीम से बाहर न कर सके।'

168 रनों की इस साझेदारी में अनुभव, साहस और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण देखा गया। कैफ का मानना है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए टीम इंडिया का अहम हिस्सा होने चाहिए।

'साउथ अफ्रीका की तेज और बाउंसी पिचों पर रोहित और विराट होना जरूरी है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली काबिलियत वही है जो मैदान पर दिखाई देती है। लोग रोहित और विराट का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी गलत कुछ नहीं किया।'

गौर है कि तीसरे वनडे में भारत की ओर से रोहित शर्मा (121) और विराट कोहली (74) की बेहतरीन पारियों की बदौलत टीम ने 237 रन का लक्ष्य 69 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया।