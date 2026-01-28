स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा की मौजूदा टी20 फॉर्म की जमकर तारीफ की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अभिषेक ने पहले टी20 में 84 रन और तीसरे टी20 में 68 रनों की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को दो मैच रहते ही सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई।

तीसरे टी20 में कीवी गेंदबाज़ों की धज्जियां उड़ाईं

तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरी तरह आग उगलता नजर आया। उन्होंने महज़ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। भारत ने 154 रनों का लक्ष्य 10 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया, जिसमें अभिषेक की विस्फोटक पारी निर्णायक साबित हुई।

कैफ ने की क्रिस गेल से तुलना

अभिषेक की पावर-हिटिंग से प्रभावित होकर मोहम्मद कैफ ने उनकी तुलना वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज़ क्रिस गेल से कर दी। कैफ का मानना है कि आमतौर पर इस तरह के आक्रामक बल्लेबाज़ों में निरंतरता की कमी होती है, लेकिन अभिषेक इस धारणा को तोड़ते नजर आ रहे हैं।

“गेल भी समझदारी से खेलते थे” – कैफ

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, 'आमतौर पर इस तरह खेलने वाले खिलाड़ी ज्यादा लगातार नहीं होते। मैंने कई बड़े नाम देखे हैं। क्रिस गेल भी इसी अंदाज़ में खेलते थे, लेकिन वह स्मार्ट क्रिकेट भी खेलते थे। खासकर बेंगलुरु जैसे पिचों पर वह शुरुआती ओवर संभलकर खेलते और फिर तेजी से रन बनाते थे।'

“अभिषेक हर मैच में खुद को साबित करते हैं”

कैफ के मुताबिक अभिषेक शर्मा ने गेल जैसे बल्लेबाज़ों के टेम्पलेट को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, 'अभिषेक को आंखें जमाने की जरूरत नहीं होती, वह शुरू से ही हमला करते हैं। ऐसे बल्लेबाज़ आमतौर पर एक मैच चलने के बाद कई मैच फेल हो जाते हैं, लेकिन अभिषेक हर मुकाबले में खुद को साबित करते हैं। अगर उन्हें सिर्फ 12–14 गेंदें भी मिलती हैं, तो वह 60–70 रन बना देते हैं। जब अभिषेक चलता है, तो भारत की जीत लगभग तय हो जाती है।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अभिषेक का जलवा

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा तीन मैचों में 152 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उनका स्ट्राइक रेट 271.43 का रहा है, जो उनके आक्रामक अंदाज़ को साफ दर्शाता है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के करीब आते ही अभिषेक शेष दो मुकाबलों में भी बड़ी पारियां खेलने के इरादे से उतरेंगे। सीरीज का चौथा टी20 28 जनवरी को विशाखापट्टनम के ACA–VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

