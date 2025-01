खेल डैस्क : बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के तहत मेलबर्न के मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट के अंतिम दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बार-बार एक-दूसरे के आमने-सामने होते रहे। इसी बीच यशस्वी जयसवाल और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के बीच भी एक मजेदार वाक्या हुआ। मैच में जैसे ही विराट कोहली का विकेट गया। स्टार्क की जयसवाल और ऋषभ पंत के साथ प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। नए बल्लेबाज पंत ने पहली पारी में अपने असफल प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ रक्षात्मक रवैया अपनाया था। पंत को जल्दी आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने स्टार्क को गेंदबाजी के लिए लगाया था।

पंत का विकेट लेने के कुछ असफल प्रयासों के बाद स्टार्क ने अंधविश्वास की ओर रुख किया और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए शेन वार्न छोर की ओर लौटते समय बेल्स बदल दीं। लेकिन यह सब देखकर नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े जायसवाल भी एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत बेल्स को वहीं घुमा दिया जहां वे थे। इससे दोनों के बीच मौखिक आदान-प्रदान शुरू हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि वह आसानी से भारतीय जोड़ी के संपर्क में नहीं आ सकते। पंत ने भी इस दौरान वैल डन यशस्वी के साथ अपने साथी का धन्यवाद किया।

"I believe in myself!" Quite a statement from #YashasviJaiswal 💪#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 5 LIVE NOW! | #ToughestRivalry #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/F9hVT21wQd