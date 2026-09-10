वेलिंगटन : न्यूजीलैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज को प्राथमिकता देते हुए बिग बैश लीग (BBL) का अनुबंध ठुकरा दिया है। सैंटनर से एडिलेड स्ट्राइकर्स ने संपर्क किया था, लेकिन न्यूजीलैंड के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

एडिलेड स्ट्राइकर्स ने किया था संपर्क

मिचेल सैंटनर को बिग बैश लीग में शामिल करने के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उनसे संपर्क किया था। हालांकि, न्यूजीलैंड के आगामी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए सैंटनर ने BBL में खेलने के बजाय राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध रहने का फैसला किया।

न्यूजीलैंड की टीम को इस दौरान भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के साथ टेस्ट मैच भी खेलने हैं। इसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, जहां चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

'इससे बड़ा कोई और मौका नहीं हो सकता'

सैंटनर ने 'न्यूजीलैंड हेराल्ड' से कहा, 'न्यूजीलैंड की टीम का आगामी कार्यक्रम काफी व्यस्त है। इस दौरान भारत के खिलाफ सीमित ओवरों के अलावा टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे जबकि टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना है। इससे बड़ा कोई और मौका नहीं हो सकता। यह वाकई रोमांचक समय है। मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा।'

सैंटनर ने साफ किया कि वह न्यूजीलैंड के इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी मुकाबले उनके लिए राष्ट्रीय टीम के साथ खेलने का अहम अवसर हैं।

अच्छी पेशकश मिलने के बावजूद नहीं बदला फैसला

न्यूजीलैंड के कप्तान ने बताया कि उन्हें BBL से अच्छी पेशकश मिली थी और उन्होंने उस पर विचार भी किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी भूमिका को देखते हुए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने कहा, 'मुझे अच्छी पेशकश की गई थी। मैंने इस पर विचार किया लेकिन आगामी मैचों में मेरी भूमिका होगी, भले ही मैं टेस्ट क्रिकेट के हर मैच में न खेलूं।'

भारत की मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक भारत की मेजबानी करेगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच सीमित ओवरों की सीरीज के अलावा दो टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। यह कार्यक्रम न्यूजीलैंड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैंटनर सीमित ओवरों की टीम के कप्तान होने के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्होंने घरेलू अंतरराष्ट्रीय सीरीज को BBL पर तरजीह दी है।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा

भारत के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। लगातार भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबलों को देखते हुए सैंटनर ने BBL में खेलने का मौका छोड़कर न्यूजीलैंड के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है।