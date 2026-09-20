एंटीगा: भारत के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 20 साल के सलामी बल्लेबाज कामिल पूरन को पहली बार वेस्टइंडीज की सीनियर टीम में जगह मिली है। वहीं, शाई होप टीम की कप्तानी करेंगे। शिमरोन हेटमायर की भी टी20 टीम में वापसी हुई है।

CPL में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

कामिल पूरन को कैरेबियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्होंने CPL में आठ पारियों में 39 के औसत और 159.64 के स्ट्राइक रेट से 273 रन बनाए। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें पहली बार वेस्टइंडीज की टी20 टीम में शामिल किया गया है।

शिमरोन हेटमायर की टीम में वापसी

शिमरोन हेटमायर को कैरेबियन प्रीमियर लीग के बाद रिकवरी के लिए पर्याप्त समय मिलने के बाद टी20 टीम में वापस बुलाया गया है। क्वेंटिन सैम्पसन को भी टीम में जगह मिली है। वह इस साल की शुरुआत में भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे।

जेसन होल्डर को दिया गया आराम

अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को भारत के खिलाफ इस टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। हालांकि, टीम में रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और रोस्टन चेज जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पिन विभाग में अकील होसेन और गुडाकेश मोती विकल्प होंगे।

अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पर फोकस

वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने कहा कि भारत के खिलाफ यह सीरीज 2028 में होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत से मिले आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों का मजबूत कोर तैयार करने पर जोर दिया।

सैमी ने कहा, "हम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत से मिले मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका लॉन्ग-टर्म लक्ष्य अगले टी20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर तैयार करना है। घर पर वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ खेलने की चुनौती से हमें अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे हम व्यक्तिगत और एक टीम के तौर पर लगातार सुधार और बेहतरी ला सकेंगे।"

6 अक्टूबर से शुरू होगी पांच मैचों की सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को रांची और 11 अक्टूबर को इंदौर में मैच होंगे। चौथा टी20 मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा।

2023 में वेस्टइंडीज ने जीती थी सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पिछली टी20 सीरीज 2023 में कैरेबियन में खेली गई थी। उस पांच मैचों की सीरीज में मेजबान वेस्टइंडीज ने भारत को 3-2 से हराया था। अब दोनों टीमें एक बार फिर पांच मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.