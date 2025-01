खेल डैस्क : होबार्ट हुरिकेन को पहली बार बिश बैश लीग चैंपियन बनाने में मिशेल ओवेन का बड़ा योगदान रहा। फाइनल मुकाबले में मिशेल ने ताबड़तोड़ शतक लगाकर अपनी टीम को 14 साल में पहली बार खिताब दिला दिया। ओवेन जब चर्चा में थे तो सोशल मीडिया पर ओवेन की कुछ पुरानी फोटोज वायरल हुईं, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस और उत्साहित हो गए। दरअसल, ओवेन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें साल 2015 में वह दर्शकों में बैठकर अपनी होबार्ट हुरिकेन टीम को चीयर्स करते नजर आ रहे हैं। अब हालत देखिए साल 2025 में वह होबार्ट हुरिकेन टीम में है और अपनी टीम को पहली बार बीबीएल खिताब दिलाने के लिए उन्होंने शतक लगाया है। उनकी यह उपलब्धि देखकर क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि मिशेल ओवेन प्रत्येक प्रशंसक के सपनों का जीवन जी रहे हैं...

Simply sensational hitting 😅



In the first four overs of the run chase, the Hurricanes scored 74 runs thanks to some incredible Mitch Owen ball-striking!@BKTtires #GoldenMoment #BBL14 pic.twitter.com/untZ3xMrxv