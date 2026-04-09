स्पोर्ट्स डेस्क : Delhi Capitals को Gujarat Titans के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली 209/8 तक ही पहुंच सकी और आखिरी गेंद पर मैच हाथ से निकल गया।

मिलर की पारी गई बेकार

David Miller ने 20 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाकर टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। हालांकि, आखिरी ओवर में लिया गया एक फैसला और रन आउट ने उनकी शानदार पारी पर पानी फेर दिया।

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कोच ने बढ़ाया हौसला, वीडियो वायरल

मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मिलर अकेले बैठे नजर आए और हार से काफी निराश दिखे। इसी दौरान टीम के कोच Hemang Badani उनके पास पहुंचे और उन्हें सांत्वना देते नजर आए। यह भावुक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

टूटा दिल्ली का जीत का सिलसिला

इस हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स का जीत का सिलसिला भी टूट गया। टीम ने इससे पहले Lucknow Super Giants और Mumbai Indians के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस मुकाबले में उन्हें निराशा हाथ लगी।

गावस्कर ने किया मिलर का समर्थन

भारत के दिग्गज Sunil Gavaskar ने मिलर के फैसले का समर्थन करते हुए कहा, 'उन्होंने खुद पर भरोसा दिखाया, लेकिन शायद उन्हें कुलदीप यादव को स्ट्राइक देनी चाहिए थी। हालांकि जिस आत्मविश्वास से वह खेल रहे थे, उसे देखते हुए उन्हें पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता।'

राहुल की पारी भी नहीं आई काम

KL Rahul ने 52 गेंदों में शानदार 92 रन बनाकर दिल्ली को मजबूत शुरुआत दिलाई। बावजूद इसके, मिडिल ऑर्डर के लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई और अंत में जीत से चूक गई।

अगली चुनौती

अब दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला Chennai Super Kings के खिलाफ होने वाला है, जहां टीम इस हार को भुलाकर वापसी करना चाहेगी।