मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लगातार 25 या उससे अधिक रन बनाने के मामले में मुंबई इंडियंस के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सूर्यकुमार ने 2025 सीजन में लगातार 11 पारियों में 25 या उससे ज्यादा रन बनाकर इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रॉबिन उथप्पा के नाम था, जिन्होंने 2014 में 10 बार यह कारनामा किया था। सूर्यकुमार के बाद सूची में स्टीवन स्मिथ (2016-17) और विराट कोहली (2024-25) 9-9 बार के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं, जबकि साई सुदर्शन (2023-24) भी 9 बार के साथ इस सूची में शामिल हैं।

