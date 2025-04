खेल डैस्क : आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा की खराब फॉर्म वानखेड़े स्टेडियम के घरेलू मैदान पर आकर भी ठीक नहीं हुई है। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में वह 17 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। रोहित के यह रन तब सामने आई जब मुंबई इंडियंस 222 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। रोहित ने भले ही टीम को अच्छी शुरूआत दी और कुछ बड़े शॉट भी लगाए लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल के सामने उनकी नहीं चली। दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद को रोहित समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच में से निकलकर विकेट से जा टकराई। इसी के साथ आरसीबी खेमे ने जश्न मनाना शुरू कर दिया तो मुंबई खेमा खामोश हो गया।

Stumps go flying ✈️



Yash Dayal and #RCB are in celebratory mode 🥳#MI 34/1 after 3 overs.



Updates ▶ https://t.co/Arsodkwgqg#TATAIPL | #MIvRCB pic.twitter.com/jXLYWpwzeq