नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दौरान पंत चोटिल हो गए थे। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की एक गेंद उनके पैर के जूते पर आकर लगी, जिससे उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया।

6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे पंत
चोट गंभीर पाई गई है और डॉक्टरों की मानें तो पंत को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लगेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अंगुली की सर्जरी नहीं होगी, लेकिन रिकवरी में वक्त लगेगा। इसी कारण वह आगामी एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं।

मैनचेस्टर टेस्ट में लगी थी चोट
मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन गेंद लगने के बाद पंत को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। इसके बावजूद उन्होंने मैदान पर वापसी की और अगले दिन बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा। उनके जज्बे को फैन्स और पूर्व खिलाड़ियों ने खूब सराहा। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उन्होंने 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 68.42 की औसत से 479 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। वह इस सीरीज में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

अब क्या?
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से UAE में हो रही है, लेकिन पंत की गैरमौजूदगी से टीम इंडिया को विकेटकीपिंग के मोर्चे पर नई रणनीति बनानी पड़ेगी। उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। वहीं, अगर पंत अक्टूबर तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, तो भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में भी उनका विकल्प तैयार रखना होगा।