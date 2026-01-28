बुलावायो (जिम्बाब्वे) : भारत ने ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की है। मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ 204 रन की जीत इस बात का सबूत है कि इस टीम में कितनी प्रतिभा है। ICC वेबसाइट के अनुसार वे सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के कगार पर हैं, उन्होंने USA, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल की है। लेकिन यह जीत इस टीम को वर्ल्ड कप के अहम पड़ाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करती है; यह उनकी पहली जीत थी जो DLS मेथड से प्रभावित नहीं हुई और यह पहली बार था जब उन्होंने पूरे 50 ओवर खेले जिसमें उन्होंने शानदार 352/8 रन बनाए, जो जिम्बाब्वे के लिए पीछा करने के लिए बहुत ज्यादा रन थे।

विहान मल्होत्रा ​​प्लेयर ऑफ द मैच के लिए एक बेहतरीन पसंद थे, जिन्होंने 109* रन बनाए। भारत का 352 का स्कोर अब तक वर्ल्ड कप में बनाया गया चौथा सबसे बड़ा टोटल है। तीन विकेट लेने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे ने मल्होत्रा ​​के बल्ले से निभाई गई भूमिका का श्रेय देने में कोई देरी नहीं की। म्हात्रे ने मैच के बाद कहा, 'विहान सच में बहुत अच्छा कर रहा है। (जब हम वर्ल्ड कप से पहले टूर कर रहे थे) वह सच में बहुत अच्छा कर रहा था, वह सच में बहुत आत्मविश्वासी है और हमें भी पूरा भरोसा है कि वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और टीम के लिए अच्छा काम कर रहा है।'

म्हात्रे (चार ओवर में 3/14), उद्धव मोहन (6.4 ओवर में 3/20), और आर.एस. अंबरीश (2/19) ने यह सुनिश्चित किया कि भारत ने मैदान पर अपने समय का जल्दी से काम खत्म किया जिससे टीम को वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए काफी आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा मिली। म्हात्रे ने आगे कहा, 'यह मैच हमारे लिए सच में बहुत अच्छा था, लड़के सच में बहुत अच्छा कर रहे थे, और हम इस लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।'

अब यह और भी बड़ा होने वाला है। दूसरे नतीजों के आधार पर इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाले मैच के आधार पर भारत ने पहले ही आखिरी चार में जगह पक्की कर ली होगी। लेकिन यह देखते हुए कि भारत का अगला प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान है, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना चाहते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं। म्हात्रे ने कहा, 'लड़के मैच के लिए बहुत उत्साहित हैं, हम बस अपना गेम खेलेंगे, हम जिस विरोधी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, बस अपना गेम खेलेंगे और अपने गेम पर भरोसा रखेंगे।'