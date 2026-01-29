नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने खराब बिग बैश लीग (BBL) कैंपेन के बावजूद ग्लेन मैक्सवेल को खराब फॉर्म से उबरने और अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा जताया है। मैक्सवेल ने BBL में मेलबर्न स्टार्स के लिए सिर्फ 76 रन बनाए जिनका औसत 15.20 रहा और उन्होंने दो विकेट लिए, साथ ही कई कैच भी छोड़े। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज से आराम दिया गया है, लेकिन वह 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले श्रीलंका में टीम में शामिल होंगे।

द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के हवाले से पोंटिंग ने कहा, 'वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसा किया है। मैंने उन्हें बहुत कोचिंग दी है और यह समझना बहुत मुश्किल है कि उनके साथ क्या होने वाला है क्योंकि वह एक हफ़्ते तक ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और फिर मैदान पर आकर कुछ नहीं होता। और वह मैच से पहले दुनिया का सबसे खराब हफ्ता बिता सकते हैं और फिर मैदान पर आकर कुछ कमाल कर सकते हैं।'

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उम्र एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन उनका मानना ​​है कि टी20 वर्ल्ड कप का मंच मैक्सवेल को फिर से जोश दिला सकता है। पोंटिंग ने कहा, 'अगर जोश कम होने लगता है, तो उसे ढूंढना और वापस लाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई चीज उसे वापस ला सकती है, तो वह वर्ल्ड कप है। पिछले वर्ल्ड कप में उनके कुछ बहुत शानदार पल रहे हैं और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वह अगले कुछ हफ्तों में कुछ और ऐसे पल दे पाएंगे।'

पोंटिंग को उम्मीद है कि मैक्सवेल को आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच के लिए चुना जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान का भी सामना करेगा। उन्होंने कहा, 'अभी आप उन्हें फॉर्म के आधार पर नहीं चुन सकते क्योंकि उस टीम में बाकी सभी ने BBL में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन वे उन्हें उनके अनुभव और शायद परिस्थितियों के कारण भी चुनेंगे। उन्हें शायद बहुत ज़्यादा स्पिन गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा और वह खुद भी गेंदबाजी करने का विकल्प देंगे। उनके पास कुछ आसान मैच हैं और शायद यही उन्हें फॉर्म में आने के लिए चाहिए। शुरुआत में थोड़ा नरम विरोध और कुछ रन और विकेट लेने से उन्हें बाद के मैचों में फायदा हो सकता है।'