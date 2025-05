खेल डैस्क : नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच चल रहे आईपीएल 2025 के मैच में मोहम्मद सिराज और निकोलस पूरन के बीच मामला गरमा गया क्योंकि जीटी स्टार ने एलएसजी के स्टार बल्लेबाज को स्लेज करने का विकल्प चुना। उल्लेखनीय रूप से, एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बनाए और पहली गेंद से ही सभी की धुनाई कर दी। निकोलस पूरन ने भी इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं क्योंकि उन्होंने नाबाद 56 (27) रन बनाए, जिसमें चार चौके और पांच छक्के शामिल थे। निकोलस ने मोहम्मद सिराज सहित सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और यह पूर्व आरसीबी के स्टार गेंदबाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

