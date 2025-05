खेल डैस्क : आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत फ्लॉप ही रहे हैं। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मुकाबले से पहले उन्होंने 12 मैचों में केवल 135 रन ही बनाए थे। पंत पूरे सीजन में बल्लेबाजी करते वक्त आत्मविश्वास से भरे नहीं दिखे, इसी कारण उनकी लखनऊ टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। हालांकि प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद गुजरात के खिलाफ हुए मुकाबले में वह अपने शॉट्स के कारण फिर से चर्चा बटोरकर ले गए। मैच में पंत ने अपनी क्लास दिखाई और कैगिसो रबाडा के खिलाफ नो-लुक सिक्स लगाकर शुभमन गिल की टीम को चौंका दिया। उन्होंने एक छोटा सा कैमियो बनाया, जो अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी से पहले आत्मविश्वास वापस पाने के लिए बहुत जरूरी था।

