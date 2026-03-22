नई दिल्ली : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल पर सातवें स्थान पर रहने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में एक मजबूत छाप छोड़ने के लिए बेताब होगी। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यह टीम 28 मार्च से शुरू हो रहे नए सीजन में अपना पहला खिताब जीतने की उम्मीद कर रही होगी। जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मीपति बालाजी ने LSG के विदेशी खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन पर विस्तार से चर्चा की।

बालाजी ने कहा, 'टॉप ऑर्डर, खासकर मार्श, एडेन मार्करम और जाहिर तौर पर पूरन के साथ बहुत मजबूत है। उन्होंने पिछले सीजन में कई मौकों पर टीम को ठोस शुरुआत दी और विरोधी टीम के बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन किया। चिंता की बात गेंदबाजी, कप्तानी और लीडरशिप ग्रुप की रणनीतिक समझ थी। वे निश्चित रूप से अपने तीन विदेशी बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।' LSG के पास एक मजबूत टीम है जिसमें मिच मार्श, निकोलस पूरन और एडेन मार्करम जैसे विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

प्लेइंग XI में सिर्फ चार विदेशी खिलाड़ियों को ही अनुमति होने के कारण LSG को सबसे संतुलित कॉम्बिनेशन चुनना होगा। LSG टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बात करते हुए बालाजी ने कहा, 'आपके पास बडोनी, अब्दुल समद और शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ी हैं, जो सभी टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर और ऋषभ पंत को ही मुख्य जिम्मेदारी निभानी होगी।'

पूर्व तेज गेंदबाज ने लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए अपने विदेशी कॉम्बिनेशन के तौर पर तीन बल्लेबाजों और एक गेंदबाज़ को चुना। बालाजी ने कहा, 'विदेशी कॉम्बिनेशन की बात करें तो, मैं आमतौर पर तीन बल्लेबाजों को चुनूंगा। इसलिए मेरी पहली पसंद के खिलाड़ी मार्श, मार्करम और पूरन होंगे। इसके बाद आपको एक विदेशी तेज गेंदबाज के साथ अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने की जरूरत होगी, क्योंकि हमें अभी भी पक्का नहीं पता कि हसरंगा पूरी तरह से फिट होंगे या नहीं। अगर वह फिट नहीं होते हैं, तो चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर मेरी पसंद एनरिक नॉर्त्जे होंगे।'

IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स टीम :

ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान