मुंबई : महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेस्सी रविवार को ‘विश्व कप स्तर' की सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंचे। दोपहर के आसपास मुंबई पहुंचे मेस्सी के चार शहरों के ‘जीओएटी इंडिया टूर 2025' का यह दूसरा दिन है।

आज का शेड्यूल

विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के कप्तान मेस्सी ताज कोलाबा में थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) जाएंगे जहां वह एक पैडल जीओएटी क्लब स्पर्धा में शामिल होंगे।

इसके बाद वह एक सेलीब्रिटी फुटबॉल मैच में शिरकत करेंगे। इंटर मियामी टीम के अपने साथी लुई सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल के साथ मेस्सी के शाम पांच बजे के आसपास प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

मुंबई पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है जिसमें स्थल के अंदर पानी की बोतलें, धातु की चीजें और सिक्के ले जाने पर प्रतिबंध शामिल है जबकि भीड़ पर नजर रखने के लिए ‘वॉचटावर' भी लगाए गए हैं। मेस्सी के दौरे के दौरान स्टेडियम के पास भारी भीड़ की उम्मीद करते हुए पुलिस ने स्थल के अंदर और बाहर दो हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

सुरक्षा में चूक को देखते हुए फैसला

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘कोलकाता में हुई अराजकता और सुरक्षा में चूक को देखते हुए हमने ब्रेबोर्न और वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की है।' मेस्सी शनिवार तड़के भारत पहुंचे थे लेकिन कोलकाता में दौरे का पहला चरण खराब भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में चूक के कारण जल्द ही अराजकता में बदल गया। हालांकि हैदराबाद चरण में उनका शाम का कार्यक्रम कोलकाता की अराजकता के बिल्कुल विपरीत था जो सुचारू रूप से चला।