स्पोर्ट्स डेस्क : फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी को भारत लाने का सपना कोलकाता में हंगामे और अव्यवस्था में बदल गया। 13 दिसंबर 2025 को सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मेसी के सिर्फ कुछ ही मिनट रुकने से हजारों फैंस निराश हो गए। महंगे टिकट खरीदने के बावजूद दर्शकों को उनका दीदार ठीक से नहीं हो सका जिसके बाद स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने खेल आयोजनों की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

मेसी का कोलकाता दौरा क्यों बना विवादित

लियोनेल मेसी का कोलकाता आगमन भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा था। तय कार्यक्रम के अनुसार, मेसी को सॉल्ट लेक स्टेडियम में लगभग एक घंटे तक मौजूद रहना था। लेकिन वे वहां महज 20–22 मिनट ही रुके और इसके बाद तुरंत रवाना हो गए। मेसी के जल्दी चले जाने से स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों में गुस्सा फैल गया, जिसने धीरे-धीरे उग्र रूप ले लिया।

महंगे टिकट, लेकिन अधूरा अनुभव

इस इवेंट के लिए करीब 60 हजार दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। टिकट की कीमत 5,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक रखी गई थी। समस्या तब बढ़ी जब मेसी के मैदान में पहुंचते ही कई अधिकारी, आयोजक और वीआईपी लोग उन्हें घेरकर सेल्फी लेने लगे। इससे दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस को मैदान का साफ नजारा नहीं मिला। एक फैन सौम्यादीप घोष ने कहा, “16,000 रुपये खर्च करने के बाद भी मेसी को ठीक से देख नहीं पाए। हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है।”

गुस्साए फैंस और बिगड़ते हालात

मेसी के स्टेडियम छोड़ने के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। नाराज़ दर्शकों ने प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं। कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ हुई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना में किसी बड़ी चोट की खबर नहीं आई, लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

आयोजक सताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी

पुलिस ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और स्पोर्ट्स प्रमोटर सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वे मेसी और उनके सहयोगियों के साथ चार्टर्ड विमान से हैदराबाद रवाना होने वाले थे, लेकिन उन्हें विमान से उतारकर हिरासत में लिया गया। एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने पुष्टि की कि आयोजक को अव्यवस्था और सुरक्षा चूक के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

रिफंड का वादा और जांच के आदेश

गिरफ्तारी के बाद सताद्रु दत्ता ने अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए निजी बॉन्ड पर रिहाई की मांग की और फैंस को पूरा टिकट रिफंड देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए और फैंस व मेसी दोनों से माफी मांगी। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भी स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम उनका आधिकारिक इवेंट नहीं था।

स्पोर्ट्स प्रमोटर के लिए बड़ा झटका

यह कार्यक्रम “ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव” के तहत आयोजित किया गया था। इससे पहले दत्ता पेले, डिएगो माराडोना, काफू और एमिलियानो मार्टिनेज जैसे दिग्गजों को भारत ला चुके हैं। मेसी टूर का अगला पड़ाव हैदराबाद, फिर मुंबई और दिल्ली बताया जा रहा है, लेकिन कोलकाता की घटना के बाद पूरे टूर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।