लंदन : न्यूकैसल यूनाइटेड, लिवरपूल और इंग्लैंड के पूर्व स्ट्राइकर एंडी कैरोल को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना है, उन पर नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर का उल्लंघन करने का आरोप है। स्पोर्ट के अनुसार 36 साल के कैरोल, जो अब नेशनल लीग साउथ साइड डेगनहम एंड रेडब्रिज के लिए खेलते हैं, को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और कथित अपराध एक महीने पहले किया गया था।

36 साल के खिलाड़ी, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए 9 मैच खेले हैं और जिन्हें 2011 में लिवरपूल ने उस समय के क्लब रिकॉर्ड फीस 35 मिलियन यूरो में साइन किया था, उन्हें चेम्सफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है। एसेक्स पुलिस ने कहा, 'एक व्यक्ति पर नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एपिंग के रहने वाले 36 साल के एंड्रयू कैरोल को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और कथित अपराध मार्च की एक घटना से संबंधित हैं। उन्हें 30 दिसंबर को चेम्सफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है।'

नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर एक कोर्ट का आदेश होता है जो आमतौर पर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है और यह किसी को किसी खास पते या काम की जगह से एक निश्चित दूरी के अंदर आने से भी रोक सकता है। नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर के उल्लंघन की सजा जुर्माने से लेकर सबसे गंभीर मामलों में पांच साल तक की जेल हो सकती है।