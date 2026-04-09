स्पोर्ट्स डेस्क : पिछले मैच में बारिश की वजह से मैच रद्द होने के निराशाजनक अनुभव के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करने के लिए ईडन गार्डन्स लौट रही है। कोलकाता के हालिया मौसम के मिजाज को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ईडन गार्डन्स में एक और मैच बारिश में धुल जाएगा?

KKR का पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया था, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही थी। इस नतीजे से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम को एक अंक हासिल करने में मदद मिली, लेकिन साथ ही इस सीजन की अपनी पहली जीत का इंतजार भी है। अब कोलकाता को लखनऊ के खिलाफ खेलना है। इस मुकाबले की तैयारियों का सफर भी पूरी तरह से आसान नहीं रहा है। दिन की शुरुआत में शहर में तेज बारिश हुई और आसमान में काले बादल छा गए जिसके चलते आंधी-तूफान के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करना पड़ा। मैच से ठीक एक दिन पहले ईडन गार्डन्स के ग्राउंड स्टाफ को लगातार बारिश के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ी।

बारिश का खतरा ?

शुरुआत में जताई गई चिंताओं के बावजूद शाम के मौसम का पूर्वानुमान काफी आशाजनक है। हालाँकि दिन की शुरुआत में रुक-रुककर बारिश हुई थी, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार जैसे-जैसे मैच का समय नजदीक आएगा, मौसम के हालात स्थिर होने की उम्मीद है। शाम ढलने के साथ-साथ बारिश की संभावना काफी कम हो जाएगी जिससे पूरे मैच के खेले जाने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी।

तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपरी स्तर पर बने रहने की उम्मीद है और साथ में मध्यम स्तर की नमी भी रहेगी। ये परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए भी मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई रुकावट नहीं आती है तो पिच के बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है।

संभावित प्लेइंग 11

कोलकाता नाइट राइडर्स : फिन एलन (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमणदीप सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी

लखनऊ सुपर जाइंट्स : ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान, जोश इंग्लिस, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मोहसिन खान