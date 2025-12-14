स्पोर्ट्स डेस्कः WWE के दिग्गज रेसलर जॉन सीना का ऐतिहासिक करियर जीत के साथ खत्म नहीं हो सका। अपने करियर के आखिरी मुकाबले में रविवार को जॉन सीना को गनथर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। गनथर ने कड़े दांव-पेच और स्लीपर लॉक से सीना को कमजोर किया, जिसके बाद सीना ने हार स्वीकार की।

मैच के बाद भावुक हुए जॉन सीना ने अपनी टी-शर्ट और रिस्टबैंड रिंग में छोड़ते हुए दर्शकों का अभिवादन किया और रिंग को अलविदा कह दिया। इससे पहले मुकाबले में सीना ने दम दिखाया और गनथर को कंधों पर उठाकर पटकने जैसे दांव भी लगाए, लेकिन अंत में उनकी ताकत जवाब दे गई।

The guy who always said “don’t give up” finally gave up in his final match



John Cena smiling before tapping out was beautiful—but sad too 💔 pic.twitter.com/qLj2jNNMaN

— A L L D A Y 🚀 (@AllDAYZ77) December 14, 2025

यह ऐतिहासिक मुकाबला अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल वन एरीना में हुए Saturday Night Main Event में खेला गया। ये जॉन सीना के करीब 25 साल लंबे शानदार WWE करियर का अंतिम मैच था। जॉन सीना का एंट्री सॉन्ग “My Time Is Now” खुद उन्होंने रैप किया है और यही गाना उनके आखिरी मैच में भी गूंजा।

गुंथर के खिलाफ हुआ जॉन सीना का अंतिम मुकाबला

जॉन सीना का आखिरी मैच WWE के मौजूदा दिग्गज गुंथर के खिलाफ हुआ। गुंथर कोई साधारण रेसलर नहीं हैं। वह WWE इतिहास के सबसे लंबे समय तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं और पूर्व वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी हैं। इस वजह से फैंस को एक जबरदस्त, ताकतवर और यादगार मुकाबले देखने को मिला, जिसमें जॉन सीना अपने करियर की आखिरी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ते नजर आएं।

सीना ने खुद किया साफ – अब वापसी नहीं होगी

जॉन सीना पहले ही साफ कर चुके थे कि यह उनका आखिरी मैच है और इसके बाद वह एक्टिव रेसलर के रूप में कभी वापसी नहीं करेंगे। सीना ने कहा है कि मुझे अच्छा लगता है कि फैंस सोचते हैं कि मैं फिर लौट सकता हूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उनके मुताबिक यह मुकाबला उनके करियर का आखिरी मैच था। भले ही भविष्य में रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट हों, लेकिन वह अब रिंग में रेसलर के तौर पर नजर नहीं आएंगे।

फैंस के दिलों पर राज करने वाले ‘सीनेशन’ के लीडर

जॉन सीना को उनके फैंस ‘सीनेशन’ का लीडर मानते हैं। इसी वजह से उन्हें पीपल्स चैंपियन भी कहा जाता है। WWE के ब्रांड एंबेसडर के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया में कंपनी की पहचान बनाई। Make-A-Wish फाउंडेशन के जरिए हजारों बीमार बच्चों की इच्छाएं पूरी कीं। रिंग के अंदर और बाहर, दोनों जगह फैंस के दिल जीते। यही वजह है कि उनका विदाई मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा पल था, जिसमें कई फैंस की आंखें नम हो गई।

दिग्गजों ने किया सम्मान

जॉन सीना की विदाई के मौके पर WWE के कई बड़े सितारे उन्हें सलाम करने पहुंचे। ट्रिपल एच, स्टैफनी मैक्मोहन, सीएम पंक, कोडी रोड्स और द अंडरटेकर समेत कई दिग्गजों ने उनके शानदार करियर को याद करते हुए उन्हें सम्मान दिया।