लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को गुरुवार से इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) टीम में शामिल किया गया है। अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद से कुलदीप ने कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, वह हर्निया सर्जरी के बाद खेल में वापसी कर रहे हैं। यूपी और एमपी दोनों क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से पहले कुलदीप इस मैच से अपनी फिटनेस और लय जांच सकते हैं। कुलदीप उस श्रृंखला का हिस्सा हैं और अस्थायी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टीम में भी हैं।



कुलदीप ने सोमवार को अपनी रिकवरी में मदद के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था- रिकवरी के लिए एक टीम की जरूरत होती है। पर्दे के पीछे के सभी काम के लिए एनसीए और उसकी टीम का आभारी हूं!

Recovery takes a team. Grateful to the NCA and it’s team for all the work behind the scenes! 💪🏻🙏🏻 pic.twitter.com/dHhwngvpaG