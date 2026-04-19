स्पोर्ट्स डेस्क: Delhi Capitals (DC) ने Royal Challengers Bengaluru (RCB) को रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हराया। इस जीत के बाद टीम के स्टार स्पिनर Kuldeep Yadav ने बताया कि मिडिल ओवर्स में विकेट लेना ही उनकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था।

पावरप्ले में पिछड़ी DC, लेकिन बदली रणनीति

RCB ने पावरप्ले में तेज शुरुआत की और बड़ा स्कोर बनता दिख रहा था। हालांकि DC के गेंदबाजों ने हालात को समझते हुए अपनी लाइन-लेंथ और गति में बदलाव किया।

कुलदीप यादव ने कहा: 'शुरुआत में हम अच्छा नहीं कर पाए। उन्होंने पहले 5-6 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की। हमें पता था कि विकेट थोड़ा धीमा है।'

अक्षर के साथ बनाई खास रणनीति

कुलदीप ने बताया कि उन्होंने कप्तान Axar Patel के साथ मिलकर बल्लेबाजों के हिसाब से गेंदबाजी की योजना बनाई। 'मैं अक्षर से बात कर रहा था कि लेंथ बहुत जरूरी है और हमें गति में बदलाव करना होगा। बल्लेबाजों की ताकत को समझना जरूरी था। फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी को हमने ऑफ-साइड में दूर रखने की कोशिश की।'

मिडिल ओवर्स में आया टर्निंग पॉइंट

मिडिल ओवर्स में DC ने लगातार विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया।

फिल सॉल्ट का विकेट गिरते ही RCB की रफ्तार धीमी हुई

अक्षर पटेल ने देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड को आउट किया

कुलदीप ने रोमारियो शेफर्ड का अहम विकेट लिया

कुलदीप ने कहा: 'फिल का विकेट बहुत अहम था। उसके बाद अक्षर ने टिम डेविड को आउट किया। लगातार विकेट लेना बहुत जरूरी था।'

105/3 से 175/8 पर सिमटी RCB

एक समय RCB का स्कोर 105/3 था, लेकिन DC के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए टीम को 175/8 पर रोक दिया।आखिरी 5 ओवर में RCB सिर्फ 29 रन ही बना सकी। T Natarajan, Lungi Ngidi और Mukesh Kumar ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की।

‘चिन्नास्वामी में विकेट लेना सबसे जरूरी’

कुलदीप ने M. Chinnaswamy Stadium की परिस्थितियों पर भी बात की। 'जब भी मैं यहां खेलता हूं, मेरा पहला प्लान मिडिल ओवर्स में विकेट लेना होता है। अगर एक विकेट मिल जाए तो रिदम मिलती है, और दूसरा विकेट मिलते ही विपक्ष पर दबाव बन जाता है। छोटे मैदान में मैच जल्दी पलट सकता है।'

राहुल-स्टब्स की साझेदारी ने दिलाई जीत

176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए DC की शुरुआत खराब रही और टीम 18/3 पर पहुंच गई। इसके बाद KL Rahul (57) और ट्रिस्टन स्टब्स (60*) ने 76 रन की साझेदारी कर टीम को मैच में वापस लाया। आखिरी ओवर में David Miller ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी।

निष्कर्ष

DC की इस जीत में गेंदबाजों की रणनीति और मिडिल ओवर्स में विकेट लेना सबसे बड़ा फैक्टर रहा। कुलदीप यादव की प्लानिंग और अक्षर पटेल की कप्तानी ने RCB को उसके घरेलू मैदान पर मात दिलाई।