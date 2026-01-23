स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के खिलाफ दूसरे T20I मैच में कुलदीप यादव ने एक बार फिर ग्लेन फिलिप्स को अपना शिकार बनाते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। जब फिलिप्स और रचिन रविंद्र के बीच जब पार्टनशिप बन रही थी तो उस समय कुलदीप ने अपना जादू दिखाते हुए इसे तोड़ दिया। यह आउट इसलिए भी खास है क्योंकि कुलदीप ने 20 गेंदों में तीसरी बार फिलिप्स को आउट किया है। फिलिप्स ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था।

कुलदीप यादव की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स आउट, हार्दिक पांड्या ने कैच लपका। कुलदीप ने आखिर में बाजी मार ली। फिलिप्स को इस गेंद का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने इस गेंद तक कुलदीप को ठीक-ठाक खेला था, लेकिन वह गूगली को समझ नहीं पाए। गेंद हवा में उछाली और फिलिप्स को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया, वह स्पिन के खिलाफ लेग-साइड में शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, बल्ले का किनारा लगता है और गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में उछल जाती है, हार्दिक के लिए आसान कैच। जब एक पार्टनरशिप बन रही थी, तभी भारत ने वापसी की।

टी20I में फिलिप्स बनाम कुलदीप

तीन पारियां

20 गेंदें

21 रन

तीन बार आउट किया

औसत 10.50

स्ट्राइक रेट 105

कुलदीप यादव के T20I करियर के प्रमुख आंकड़े

मैच : 51

विकेट: 91

बॉलिंग एवरेज : 13.24

इकोनॉमी रेट: करीब 7 से कम

स्ट्राइक रेट: 6.85

5 विकेट हॉल : 2 बार

प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी