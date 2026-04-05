स्पोर्ट्स डेस्क : Kolkata Knight Riders इस सीजन खराब शुरुआत के बाद दबाव में नजर आ रही है और टीम लगातार तीसरी हार से बचने के लिए पंजाब के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी ने प्रदर्शन को प्रभावित किया है, लेकिन असली समस्या टीम की रणनीति में नजर आ रही है। पिछले सीजन के कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन न करने का फैसला अब टीम पर भारी पड़ता दिख रहा है।

टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति पर उठ रहे सवाल

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने कुछ मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लगातार बदलाव और अस्थिर प्लेइंग कॉम्बिनेशन ने टीम को कमजोर किया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एलन, टिम सीफर्ट और रचिन रवींद्र जैसे विकल्प होने के बावजूद उनका सही उपयोग नहीं हो पाया। वहीं सुनील नरेन को लगातार मौका देने और कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी न करने की स्थिति ने टीम संतुलन बिगाड़ दिया है।

बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संघर्ष

KKR की बल्लेबाजी भी इस सीजन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। टॉप ऑर्डर के बाद टीम की बल्लेबाजी कमजोर नजर आती है, जिससे बड़े स्कोर का पीछा करना मुश्किल हो रहा है। गेंदबाजी में भी निरंतरता की कमी दिखी है, हालांकि कार्तिक त्यागी और अंगकृष रघुवंशी ने कुछ अच्छे प्रदर्शन किए हैं। लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ सिर्फ कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर रहना जोखिम भरा साबित हो रहा है।

शानदार फॉर्म में पंजाब किंग्स

दूसरी ओर Punjab Kings इस समय शानदार फॉर्म में है और लगातार दो मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। कप्तान श्रेयस अय्यर टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं और टीम का बैलेंस भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। कूपर कॉनॉली, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया है।

हेड-टू-हेड में KKR का दबदबा

कुल मुकाबले: 35

कोलकाता जीता: 21

पंजाब जीता: 13

बेनतीजा: 1

सबसे ज्यादा रन और विकेट का रिकॉर्ड

इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम है, जिन्होंने 492 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में सुनील नरेन का दबदबा रहा है, जिन्होंने पंजाब के खिलाफ 36 विकेट लिए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि इस मुकाबले में बड़े प्रदर्शन हमेशा देखने को मिलते हैं और खिलाड़ी इतिहास रचते हैं।