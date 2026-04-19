स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में रविवार 19 अप्रैल शाम 7:30 बजे PBKS और LSG के बीच मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium में खेला जाएगा। जहां पंजाब किंग्स शानदार फॉर्म में है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स संघर्ष कर रही है।

दोनों टीमों की स्थिति

PBKS इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप पर बनी हुई है। कप्तान Shreyas Iyer की अगुवाई में टीम ने 5 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द रहा। वहीं LSG लगातार हार से जूझ रही है। टीम के कप्तान Rishabh Pant की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे टीम का संतुलन प्रभावित हो रहा है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

PBKS और LSG के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं:

PBKS जीत: 3

LSG जीत: 3

दोनों टीमों के बीच मुकाबला पूरी तरह बराबरी का रहा है।

पिच रिपोर्ट

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium की पिच संतुलित मानी जाती है।

पावरप्ले में तेज गेंदबाजों को मदद

मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल अहम

डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी आसान

यहां 170 के आसपास का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है, जबकि ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है।

मौसम अपडेट

मुल्लांपुर में मैच के दौरान मौसम गर्म और साफ रहने की उम्मीद है।

तापमान: लगभग 36°C

बारिश की संभावना: 10%

फैंस को पूरे 40 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

मैच डिटेल्स और लाइव स्ट्रीमिंग

तारीख: 19 अप्रैल 2026

समय: शाम 7:30 बजे IST

स्थान: Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium

लाइव प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar

संभावित प्लेइंग 11

PBKS: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, Shreyas Iyer (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, जेवियर बार्टलेट, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

LSG: एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, Rishabh Pant (कप्तान), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, आवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी