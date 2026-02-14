स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान Kapil Dev ने युवा सलामी बल्लेबाज Abhishek Sharma की विस्फोटक बल्लेबाजी की सराहना की है। नई दिल्ली के कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित DP वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 के दौरान मीडिया से बातचीत में कपिल देव ने कहा कि पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता हर खिलाड़ी में नहीं होती।

उन्होंने कहा, 'अगर आप पहली गेंद पर छक्का मार सकते हैं तो क्यों नहीं? इसके लिए असाधारण क्षमता चाहिए। अगर वह दो-तीन साल तक ऐसा प्रदर्शन करता रहा, तो हम कहेंगे कि वह वाकई महान खिलाड़ी है।'

“तीसरा साल होगा सबसे अहम” – कपिल की चेतावनी

हालांकि कपिल देव ने अभिषेक को सलाह भी दी कि सिर्फ प्रतिभा के भरोसे ज्यादा समय तक नहीं चला जा सकता। उन्होंने कहा कि पहले साल खिलाड़ी प्रतिभा के दम पर चलता है, दूसरे साल भी सफल हो सकता है, लेकिन तीसरे साल गेंदबाज उसकी कमजोरी ढूंढने लगते हैं। ऐसे में खुद को लगातार विकसित करना बेहद जरूरी है।

आंकड़े बताते हैं अभिषेक का दम

अभिषेक शर्मा ने 2024 में भारत के लिए पदार्पण किया था। अब तक 39 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 1,297 रन बनाए हैं।

औसत: 36

स्ट्राइक रेट: 136

चौके: 123

छक्के: 88; ये आंकड़े बताते हैं कि वह भारत के लिए तेज शुरुआत दिलाने वाले अहम बल्लेबाज बन चुके हैं।

क्रिकेट के साथ अन्य खेलों को भी मिले बढ़ावा

कपिल देव, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि क्रिकेट देश में अच्छा कर रहा है, लेकिन अन्य खेलों को भी समान समर्थन मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन हमें बाकी खेलों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हर चीज के लिए सरकार की ओर नहीं देखना चाहिए, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।'