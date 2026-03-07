स्पोर्ट्स डेस्क : सऊदी क्लब अल-नासर के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैमस्ट्रिंग चोट उम्मीद से ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। टीम के कोच जॉर्ज जीसस ने खुलासा किया कि इस चोट के कारण 41 वर्षीय रोनाल्डो का पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए आगामी मैत्री मैचों में खेलना संदिग्ध हो गया है।

मैच के दौरान चोटिल हुए रोनाल्डो

रोनाल्डो को यह चोट पिछले सप्ताहांत सऊदी प्रो लीग के मुकाबले में लगी थी। इस मैच में अल-नासर ने अल-फायहा को 3-1 से हराया, लेकिन मुकाबले के दौरान रोनाल्डो लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे।

जांच में सामने आई चोट की गंभीरता

कोच जॉर्ज जीसस ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शुरुआती तौर पर यह मांसपेशियों में हल्का खिंचाव लग रहा था, लेकिन मेडिकल जांच के बाद पता चला कि चोट अनुमान से अधिक गंभीर है।

उन्होंने कहा, 'पिछले मैच में क्रिस्टियानो को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान छोड़ना पड़ा था। अब जांच से स्पष्ट हो गया है कि उनकी चोट हमारी उम्मीद से ज्यादा गंभीर है।'

इलाज के लिए स्पेन जाएंगे रोनाल्डो

कोच के अनुसार रोनाल्डो को फिलहाल आराम और उचित उपचार की जरूरत है। इलाज के लिए वह स्पेन जाएंगे, जहां उनके निजी फिजियोथेरेपिस्ट उनकी रिकवरी पर काम करेंगे। टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे।

पुर्तगाल के मैत्री मैचों पर संकट

रोनाल्डो की चोट के कारण पुर्तगाल की टीम को बड़ा झटका लग सकता है। पुर्तगाल अपनी विश्व कप तैयारी के तहत दो अहम मैत्री मैच खेलेगा:

28 मार्च – मैक्सिको के खिलाफ, मैक्सिको सिटी

1 अप्रैल – अमेरिका के खिलाफ, अटलांटा

इन मुकाबलों में रोनाल्डो की उपलब्धता फिलहाल संदिग्ध मानी जा रही है।

शानदार फॉर्म में थे रोनाल्डो

चोट लगने से पहले रोनाल्डो शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने इस सीजन अल-नासर के लिए 22 लीग मैचों में 21 गोल किए हैं और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई है।